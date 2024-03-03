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14:31, 3 марта 2024Мир

В Великобритании заявили о слабости вооруженных сил

Парламентарий Хили: армия Великобритании слаба для противостояния России

Фото: Martin Hibberd / Shutterstock / Fotodom

Британские войска слишком слабы и не готовы к возможному противостоянию России. Об этом рассказал член палаты общин парламента Великобритании Джон Хили, сообщает Daily Express.

«Наша самая большая слабость — это состояние наших вооруженных сил и система, которая не приспособлена для сдерживания и при необходимости для противостояния в угрожающих нам в этом веке конфликтах», — подчеркнул он, указывая Россию потенциальным противником.

Парламентарий также указал на малую численность британской армии. При этом он добавил, что оборона страны сейчас происходит на территории Украины.

Джон Хили, избранный в палату общин от оппозиционной Лейбористской партии, с 2020 года занимает пост министра обороны в теневом кабинете лидера лейбористов Кира Стармера. В случае победы оппозиции на следующих парламентских выборах он может претендовать на один из значимых постов в правительстве.

Ранее в Великобритании назвали расходы на высылку мигрантов «выгодным вложением». Так важность схемы их депортации в Руанду описал премьер-министр страны Риши Сунак.

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      Дмитрий Попов
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