В Марий Эл дамбу деревенского пруда разрушило паводком

Прокуратура: в Марий Эл дамбу пруда в деревне Пекейсола разрушило паводком

Дамбу пруда разрушило паводковыми водами в деревне Пекейсола. Об этом сообщает прокуратура республики Марий Эл в Telegram. Начата проверка по данному факту.

«Утром 6 апреля 2024 года из-за таяния выпавших накануне осадков произошел резкий подъем воды в местном пруду, и трубы, обеспечивающие сброс воды, не справились с возросшими объемами паводковых вод», — говорится в заявлении прокуратуры республики. На место прорыва прибыл прокурор района Александр Павлов.

Уточняется, что угрозы подтопления жилых зданий из-за разрушения дамбы нет. «Администрация приступила к ограждению места происшествия», — говорится в сообщении.

Позже республиканское управление МЧС сообщило в Telegram,, что в Куженерском районе произошел подмыв водопропускной трубы через переезд, обрушения дамбы пруда не было. Там отметили, что паводковая обстановка в норме, и подтопления территорий не зафиксировано.

Ранее, 5 апреля, в Орске Оренбургской области также произошел прорыв дамбы. Она защищала город от реки Урал. В зоне подтопления в результате оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей. Граждан начали эвакуировать еще до происшествия, когда в двух местах обнаружили протечки. Прокуратура, объясняя причину прорыва дамбы, заявила, что ЧП было вызвано несвоевременно принятыми мерами по содержанию гидротехнического объекта в надлежащем техническом состоянии.