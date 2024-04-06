Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:35, 6 апреля 2024Россия

В Марий Эл дамбу деревенского пруда разрушило паводком

Прокуратура: в Марий Эл дамбу пруда в деревне Пекейсола разрушило паводком

Кадр: Telegram-канал «Прокуратура Республики Марий Эл»

Дамбу пруда разрушило паводковыми водами в деревне Пекейсола. Об этом сообщает прокуратура республики Марий Эл в Telegram. Начата проверка по данному факту.

«Утром 6 апреля 2024 года из-за таяния выпавших накануне осадков произошел резкий подъем воды в местном пруду, и трубы, обеспечивающие сброс воды, не справились с возросшими объемами паводковых вод», — говорится в заявлении прокуратуры республики. На место прорыва прибыл прокурор района Александр Павлов.

Уточняется, что угрозы подтопления жилых зданий из-за разрушения дамбы нет. «Администрация приступила к ограждению места происшествия», — говорится в сообщении.

Позже республиканское управление МЧС сообщило в Telegram,, что в Куженерском районе произошел подмыв водопропускной трубы через переезд, обрушения дамбы пруда не было. Там отметили, что паводковая обстановка в норме, и подтопления территорий не зафиксировано.

Ранее, 5 апреля, в Орске Оренбургской области также произошел прорыв дамбы. Она защищала город от реки Урал. В зоне подтопления в результате оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей. Граждан начали эвакуировать еще до происшествия, когда в двух местах обнаружили протечки. Прокуратура, объясняя причину прорыва дамбы, заявила, что ЧП было вызвано несвоевременно принятыми мерами по содержанию гидротехнического объекта в надлежащем техническом состоянии.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Украина взяла ответственность за подрыв нефтепровода в российском регионе. Что рассказали об атаке в ГУР?

      Во Франции заявили о признании СМИ возможного прорыва фронта на Украине

      Чемпион ОИ из США поддержал отстраненного от отбора на Игры российского борца

      В Таджикистане оценили решение Турции об отмене безвизового режима

      ВСУ обстреляли жилой дом в российском регионе

      В Марий Эл дамбу деревенского пруда разрушило паводком

      В МЧС назвали количество эвакуированных из зоны подтопления в Орске

      В Госдуме оценили предложение Винер о неучастии россиян в Олимпиаде-2024

      Острая нехватка боеприпасов заставила ВСУ искать снаряды по болотам

      Отсидевший год российский ученый получил извинения за обвинения в убийствах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше