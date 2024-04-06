В Минздраве прокомментировали смерть двух мужчин в Орске во время паводка

В Минздраве заявили, что смерть двух мужчин в Орске наступила не из-за утопления

Смерть двух мужчин, чьи тела нашли в подтопленных домах Орска, наступила не из-за утопления. Об этом заявило Министерство здравоохранения Оренбургской области в Telegram.

«При судебно-медицинской экспертизе тел двух мужчин, умерших в частных домах зоны подтопления в городе Орске, судебными медиками установлено, что их смерть не связана с утоплением», — прокомментировали смерть двух мужчин в Орске во время поводка в Минздраве региона. По данным министерства, эксперты выявили иные причины кончины россиян.

Ранее сообщалось о четырех жертвах подтопления в результате прорыва дамбы. Предварительно, двое из них были мужчины в возрасте около 60 лет.

Прорыв дамбы в Орске произошел в пятницу, 5 апреля. Она защищала город от реки Урал. В зоне подтопления в результате оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей. Граждан начали эвакуировать еще до происшествия, когда в двух местах обнаружили протечки. По информации властей, вода из Орска, который затопило при прорыве дамбы, уйдет за полторы-две недели. В Оренбургской области из-за паводка ввели режим ЧС.