В Минздраве сообщили о нескольких случаях острого отравления в Орске

В Минздраве Оренбургской области заявили о 18 случаях острого отравления жителей

В городе Орске зарегистрирована заболеваемость острыми кишечными инфекциями у жителей среди взрослых и детей школьного возраста. О нескольких случаях острого отравления сообщил Минздрав Оренбургской области в Telegram.

По данным министерства, в больницу за 4-5 апреля за медицинской помощью обратились 18 человек: из них восемь госпитализировано, остальные получают амбулаторное лечение. Отмечается, что среди обращающихся пациентов — взрослые и школьники, которые сообщают об употреблении воды из-под крана. При лабораторном исследовании биоматериала от заболевших и при исследовании воды выявлен норовирус второго типа.

«Управлением Роспотребнадзора и оперативным медицинским штабом принято решение об отключении подачи воды в домах, находящихся на этом участке, для исключения потребления ее в питьевых целях и возможности проведения промывки и дезинфекции данного участка водопровода», — заявили в Минздраве.

Ранее, 5 апреля, в Орске произошел прорыв дамбы. Она защищала город от реки Урал. В зоне подтопления в результате оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей. Граждан начали эвакуировать еще до происшествия, когда в двух местах обнаружили протечки. Прокуратура, объясняя причину прорыва дамбы, заявила, что ЧП было вызвано несвоевременно принятыми мерами по содержанию гидротехнического объекта в надлежащем техническом состоянии.

