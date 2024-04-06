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16:03, 6 апреля 2024Россия

В России ввели штрафы до миллиона рублей за спам-звонки

Путин подписал закон о штрафах за спам-звонки до одного миллиона рублей

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Президент России Путин подписал закон о штрафах за спам-звонки до одного миллиона рублей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства ужесточил наказание за спам-звонки. До этого штрафы для граждан за несоблюдение требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи, составляли 2-2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — 4-20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей.

Закон вводит штрафы для граждан от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 100 тысяч рублей, для юрлиц от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

Документ также подразумевает ужесточение ответственности для кредитных и микрофинансовых организаций за рекламу кредитов и займов с нарушением российского законодательства. В случае отсутствия информации о полной стоимости кредитов сотрудники подобных организаций должны будут выплатить штрафы в размере от 40 тысяч до 100 тысяч рублей. В свою очередь, наказание для самих юрлиц при таком сценарии составит от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей.

Ранее в России предложили ужесточить ответственность за утечку персональных данных пользователей. Согласно проекту, внесенному в Госдуму, штраф за утечку будет достигать трех процентов от общей выручки компании.

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      Анастасия Шейкина
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