В США раскрыли обман Блинкена о членстве Украины в НАТО

AC: Блинкен обманул Кулебу словами о членстве Украины в НАТО

В США и Европе знают, что глава Госдепартамента США Энтони Блинкен высказал ложь, комментируя членство Украины в НАТО. Об этом написал обозреватель американского журнала American Conservative Сумантра Майтра.

Автор напомнил, что 2 апреля, во вторник, в на полях саммита альянса в Брюсселе Блинкен во время общения с журналистами вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, заявил, что Украина станет членом НАТО. Майтра назвал слова Блинкена «бессмысленным, почти богословским жестом».

«Блинкен знает, что его обещание не соответствует действительности. Европейские союзники знают, что это неправда», — отметил журналист.