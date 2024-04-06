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16:31, 6 апреля 2024Силовые структуры

Легенду советского андеграунда заподозрили в пропаганде наркотиков

В СПб суд рассмотрит протокол о пропаганде наркотиков на музыканта Вишню

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Невский суд Петербурга поступило административное дело о пропаганде наркотиков в отношении музыканта Алексея Вишни. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Он известен своей работой с группами «Кино», «Аквариум» и «Ноль», «Фонтанка» называет его легендой советского андеграунда.

Как пояснила Лебедева, специалисты Московского центра наркологии обнаружила признаки пропаганды наркотиков в песнях «Шприц» и «Нам хана», размещенные на странице музыканта «ВКонтакте». В МВД составили протокол. Рассмотрение дела назначено на май.

Вишня пояснил, что песни были написаны 30-40 лет назад и не содержали умысла на пропаганду запрещенных веществ. А в произведении «Нам хана» наоборот воспевается ответственность за их употребление.

Композиция «Шприц» была выпущена в 1991 году государственной фирмой «Мелодия» после одобрения советской цензурой в альбоме «Танцы на битом стекле». Недавно песня стала популярной, став трендом в TikTok. В ней есть строки «я заправляю шприц емкостью пять единиц», а также слова «приход» и «улет», отмечает «Фонтанка».

Также к административной ответственности по статье 6.13 КоАП РФ («Пропаганда наркотических и психотропных средств») привлечен молодой рэпер Toxi$ — настоящее имя Андрей Смелянский за творения «Мой счет», «ХО» и «iCant». Его представитель указал, что в этих песнях не содержатся высказывания, побуждающие к употреблению наркотиков.

5 марта сообщалось, что Зюзинский суд Москвы назначил штраф в 50 тысяч рублей рэперу Big Baby Tape (настоящее имя — Егор Ракитин) за пропаганду наркотиков в интернете. Артиста признали виновным по части 1.1 статьи 6.13 («Пропаганда наркотических средств») КоАП РФ.

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      Любовь Ширижик
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