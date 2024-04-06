Во Франции назвали исход возможной войны с Россией

Меланшон: война с Россией может привести лишь к нашему полному уничтожению

Левый политик из Франции Жан-Люк Меланшон назвал последствия, к которым может привести война с Россией. Об этом сообщает РИА Новости. Основатель левой партии «Непокоренная Франция» заявил, что возможное столкновение его страны с Россией может привести только к одному исходу.

«Война с Россией может привести лишь к нашему полному уничтожению... Наш долг — найти способы поговорить о мире. Он возможен!» — цитирует политика информационное агентство.

Ранее Жан-Люк Меланшон заявил, что попытки президента Франции Эммануэля Макрона угрозами повлиять на российского лидера Владимира Путина абсурдны. «Абсурдно думать, что, напугав, мы заставим Путина отступить. Мы не в том положении, чтобы угрожать России. Никто не может победить страну, в которой семь часовых поясов и которая уже когда-то поборола Наполеона и Гитлера», — сказал французский политик.