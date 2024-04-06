Французский политик Филиппо высмеял СМИ, обвинившие Россию в саботаже ЖД ЕС

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял сообщения европейских СМИ, которые обвинили Россию в попытке саботировать европейские железные дороги (ЖД). Заявление опубликовано в аккаунте политика на платформе Х.

«О, теперь Россия "саботирует нашу железнодорожную инфраструктуру", и были даже "тысячи попыток": они действительно хороши, эти русские! Вы уже можете представить себе объявления на вокзалах: "Из-за России ваш TGV из Лиона прибудет на 30 минут позже": как удобно!» — поиронизировал Филиппо.

По словам политика, Евросоюз (ЕС) уже 20 лет гораздо больше способствует саботажу европейских ЖД, чем Москва.

Ранее Филиппо выразил мнение, что Запад в панике из-за возможной победы России. «Все нынешние волнения, словесные ажиотажи, поставки оружия, бредни о "военной экономике", вливаемые миллиарды евро — все это призвано как можно лучше скрыть тотальную панику системы», — заявил он. По его словам, Россия «явно победила, НАТО проиграло».