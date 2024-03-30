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21:27, 30 марта 2024Мир

Во Франции заявили о панике Запада из-за возможной победы России

Французский политик Филиппо: Запад в панике из-за возможной победы России

Фото: RFE / RL / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Запад в панике из-за возможной победы России. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

«Все нынешние волнения, словесные ажиотажи, поставки оружия, бредни о "военной экономике", вливаемые миллиарды евро — все это призвано как можно лучше скрыть тотальную панику системы», — заявил он. По его словам, Россия «явно победила, НАТО проиграло».

Филиппо призвал начать мирные переговоры и назвал это единственной разумной позицией. «Долой истерику», — подчеркнул политик.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Североатлантический альянс может не пережить победу России в конфликте на Украине. «Я думаю, что [НАТО] будет сложно продолжать выживать и оставаться в нынешнем виде [после завершения российско-украинского конфликта]», — отметил он.

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      Марина Совина
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