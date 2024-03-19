В США заявили о возможном распаде НАТО после победы России на Украине

Экс-агент ЦРУ Джонсон: НАТО будет сложно выжить после победы России на Украине

Североатлантический альянс может не пережить победу России в конфликте на Украине. Об возможном распаде альянса заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-канала Judging Freedom, сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что [НАТО] будет сложно продолжать выживать и оставаться в нынешнем виде [после завершения российско-украинского конфликта]», — отметил он.

По словам экс-агента из США, у НАТО есть большое количество внутренних проблем, хотя страны блока заявляют, что они «стали более сплоченными». Он также подчеркнул, что армии членов альянса находятся не в лучшем состоянии.

Эксперт указал на то, что численность Вооруженных сил Британии составляет всего 75 тысяч человек. «Они практически испарились, они не существуют как военная сила. Можно сказать, что Британия сейчас — это такой маленький, злой, беззубый чихуахуа», — добавил он.

Ранее Джонсон рассказал, что Вооруженные силы Украины не готовы противостоять российским войскам, несмотря на то, что они учились у специалистов НАТО. Он уточнил, что Россия сокрушает эту армию.