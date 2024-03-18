В США заявили о бесполезности обученных НАТО бойцов ВСУ на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: обученные НАТО бойцы ВСУ не могут противостоять ВС РФ

Украинские военные не готовы противостоять российским войскам в зоне спецоперации, несмотря на то, что они учились у специалистов НАТО. О бесполезности таких бойцов заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works.

Он указал, что раньше Североатлантический альянс был уверен в прошедших тренировки бойцах ВСУ, так как их в том числе снабжали всем необходимым для противостояния России на Украине. Помимо этого, в НАТО считали, что украинские войска оттеснят российские подразделения дальше на восток, однако им это не удалось.

«Российские военные сражаются с армией, обученной НАТО. И сокрушают ее», — заявил специалист. Джонсон добавил, что снабжение Североатлантического альянса оказалось «довольно низкого качества». При этом российские аналоги продолжают наносить ущерб украинцам на поле боя.

Ранее в Белом доме рассказали, что Украина из-за истощения боеприпасов отходит до второй и третьей линии обороны. Координатор в Совете национальной безопасности Джон Кирби призвал немедленно выделить помощь союзникам. В Белом доме также обеспокоены, что США не готовы своевременно пополнять запасы Киева.

Незадолго до этого бывший аналитик ЦРУ в интервью журналисту Стивену Гарднеру заявил, что российские войска одерживают победы на фронте, из-за чего для Украины и стран Запада положение дел становится «паршивым». На фоне происходящего, предположил Джонсон, на Украине и Западе появились довольно резкие заявления, в частности, намеки на введение войск НАТО.