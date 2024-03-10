Экс-сотрудник ЦРУ назвал паршивой ситуацию на фронте из-за побед России

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон назвал паршивой ситуацию на фронте из-за побед России

Нет сомнений в том, что российские войска одерживают победы на фронте, из-за чего для Украины и стран Запада «ситуация становится паршивой». Об этом заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

«Именно поэтому мы наблюдаем эту резкую, паническую реакцию французов, британцев и администрации Байдена. Они не знают, что делать», — полагает он.

Бывший сотрудник ЦРУ допустил, что именно из-за успехов российских войск на Украине на Западе начали звучать довольно резкие заявления, в частности, намеки на введение войск НАТО.

Ранее сообщалось, что на Западе обеспокоились судьбой своих военных инструкторов, которых могут направить страны НАТО на территорию Украины для подготовки солдат вооруженных сил республики. Как предупредили опрошенные чешским изданием Lidovky эксперты, они станут легитимной целью для России.