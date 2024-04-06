Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:58, 6 апреля 2024Мир

Во Франции заявили о равнодушии США к проблемам ЕС из-за изъятия активов России

Figaro: ЕС пострадает от изъятия российских активов, но США это не волнует

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Европейский союз (ЕС) пострадает от изъятия российских активов, однако США это не волнует. О равнодушии Вашингтона к европейским проблемам заявил профессор права и экономики Высшей коммерческой школы Парижа Армин Штайнбах в своей статье для Figaro.

«Если у Соединенных Штатов на кон поставлено мало интересов, то для Европейского Союза это было бы равносильно выстрелу себе в ногу», — констатировал эксперт.

По словам Штайнбаха, ответные меры российской стороны коснутся в первую очередь европейских стран, поскольку ЕС держит в резервных активах Москвы более 200 миллиардов евро, что намного больше чем сумма, которую хранит Вашингтон.

Кроме того, конфискация российских денежных средств подорвет доверие инвесторов к Евросоюзу как к гаранту прав собственности. Профессор подчеркнул, подобные последствия не очень беспокоят США. «Это делает Европу наиболее вероятной мишенью для возмездия», — заключил аналитик.

Ранее стало известно, что союзники России решили надавить на ЕС в вопросе замороженных российских активов. Отмечается, что они призвали не конфисковывать средства Москвы.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Украина взяла ответственность за подрыв нефтепровода в российском регионе. Что рассказали об атаке в ГУР?

      В США рассказали об усилении огневой мощи России с помощью авиабомб

      Названы главные причины потери багажа в аэропортах

      В Госдуме отреагировали на признание Киевом ударов по российскому нефтепроводу

      Шесть медицинских учреждений оказались в зоне подтопления в Орске

      Во Франции заявили о признании СМИ возможного прорыва фронта на Украине

      Чемпион ОИ из США поддержал отстраненного от отбора на Игры российского борца

      В Таджикистане оценили решение Турции об отмене безвизового режима

      ВСУ обстреляли жилой дом в российском регионе

      В МЧС Марий Эл прокомментировали сообщения о разрушении пруда паводком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше