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08:59, 3 апреля 2024Мир

Союзники России решили надавить на ЕС по замороженным российским активам

Politico: союзники России призывают ЕС не конфисковывать ее замороженные активы

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Союзники России решили надавить на Европейский союз (ЕС) в вопросе замороженных российских активов, призывая не конфисковывать их. Об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновников.

По словам источников издания, представители Китая, Саудовской Аравии и Индонезии в частном порядке призывают ЕС продолжать сопротивляться давлению со стороны США и Великобритании с целью конфисковать российские активы на сумму более 200 миллиардов евро.

«Эти страны очень скептически относятся к этой идее», — сказал один из чиновников. Он отметил, что такой ход может создать прецедент и эти страны будут бояться, что они могут оказаться следующими, кто проиграет.

Ранее заместитель главы МИД Великобритании Нусрат Гани заявила, что страны-члены «Большой семерки» (G7) подготовят новые предложения по вопросу передачи замороженных российских активов Украине к июньскому саммиту.

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      Семен Александров
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