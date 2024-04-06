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08:34, 6 апреля 2024Мир

Во время штурма мексиканского посольства в Эквадоре пострадали дипломаты

Во время штурма посольства Мексики в Эквадоре пострадали дипломаты

Фото: Rafael Rodriguez / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Дипломаты мексиканского посольства в Эквадоре получили ранения и травмы в ходе штурма дипмиссии полицией южноамериканской республики. Об этом рассказала глава МИД Мексики Алисия Барсена в соцсети X.

«Учитывая вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях и ранения, полученные мексиканскими дипломатами в Эквадоре, Мексика объявляет о немедленном разрыве дипломатических отношений с Эквадором», — отметила она.

По словам Барсены, дипломаты немедленно покинут Эквадор. Кроме того, Мексика обратится в Международный суд с просьбой осудить Эквадор за нарушения международного права, резюмировала министр.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил главе МИД республики разорвать дипломатические отношения с Эквадором.

Ранее сообщалось, что полиция южноамериканской страны ворвалась в мексиканскую дипмиссию для задержания бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа, который «был беженцем и просил убежища из-за преследований и обвинения, с которыми он столкнулся».

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      Марина Совина
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