Мексика объявила о разрыве дипотношений с Эквадором

Обрадор приостановил дипотношения Мексики с Эквадором после штурма посольства

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил главе МИД республики Алисии Барсене разорвать дипломатические отношения с Эквадором. Об этом глава государства написал в соцсети Х.

Соответствующее решение принято после того, как полиция южноамериканской страны ворвалась в мексиканскую дипмиссию для задержания бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа, который «был беженцем и просил убежища из-за преследований и обвинения, с которыми он столкнулся».

Обрадор назвал действия эквадорской полиции «вопиющим нарушением международного права и суверенитета Мексики».

В 2021 году Национальный суд Эквадора дал бывшему вице-президенту страны Хорхе Гласу восемь лет тюрьмы по коррупционной статье. Это третий обвинительный приговор, полученный Гласом. В 2017 году, вскоре после того, как президент Ленин Морено отстранил его от должности, он был осужден на шесть лет тюрьмы по коррупционному делу, связанному со строительными фирмами. Этот коррупционный скандал, известный как «дело Odebrеcht», стал одним из крупнейших в Латинской Америке. Своей вины Глас не признал. В сентябре 2020 года ему дали еще восемь лет тюрьмы по делу о взяточничестве.