Вован предрек главе МОК «смешной конец карьеры» после выхода продолжения пранка

Вован анонсировал продолжение пранка над главой МОК Томасом Бахом

Пранкер Вован (Владимир Кузнецов) предрек «смешной конец карьеры» главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху после публикации продолжения пранка. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в рамках Международной выставки-форума «Россия» он анонсировал вторую часть розыгрыша Баха. Пранкер объяснил свое намерение грядущей Олимпиадой и тем, что, по его мнению, с 2016 года российских спортсменов «травят на Западе».

«Как раз в эту среду будет продолжение с Томасом Бахом, будет очень смешной конец, может, даже его карьеры. Посмотрим», — заявил Вован.

Ранее в апреле депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал Следственный комитет РФ проверить заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о слежке за российскими спортсменами.