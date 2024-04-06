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19:02, 6 апреля 2024Интернет и СМИ

Вован предрек главе МОК «смешной конец карьеры» после выхода продолжения пранка

Вован анонсировал продолжение пранка над главой МОК Томасом Бахом

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Пранкер Вован (Владимир Кузнецов) предрек «смешной конец карьеры» главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху после публикации продолжения пранка. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в рамках Международной выставки-форума «Россия» он анонсировал вторую часть розыгрыша Баха. Пранкер объяснил свое намерение грядущей Олимпиадой и тем, что, по его мнению, с 2016 года российских спортсменов «травят на Западе».

«Как раз в эту среду будет продолжение с Томасом Бахом, будет очень смешной конец, может, даже его карьеры. Посмотрим», — заявил Вован.

Ранее в апреле депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал Следственный комитет РФ проверить заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о слежке за российскими спортсменами.

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