В Госдуме призвали проверить Баха на нарушение Уголовного кодекса России

В Госдуме призвали СК проверить Баха по статье о вмешательстве в жизнь россиян

Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал Следственный комитет РФ проверить заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о слежке за российскими спортсменами. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат счел, что высказывания главы МОК нарушают статью 137 Уголовного кодекса России («Нарушение неприкосновенности частной жизни»). Он обвинил Баха во вмешательстве в жизнь отечественных атлетов и преследовании их по политическим и иным мотивам, сборе и использовании информации против их интересов и без их согласия.

«Прошу вас поручить проверить данный акт агрессии Баха по всей строгости нашего закона», — обратился Хамзаев к председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

2 апреля Бах рассказал о создании специальной комиссии, которая следит за высказываниями российских спортсменов в СМИ и интернете. Этой работой также занимается украинская сторона.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.