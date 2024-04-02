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10:01, 2 апреля 2024Спорт

МОК просил украинцев следить за высказываниями россиян

Бах заявил, что МОК просил украинцев следить за словами россиян в интернете

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) высказался об отслеживании слов россиян в публичном поле. Цитаты приведены в Telegram-канале пранкеров.

Бах рассказал, что была создана специальная комиссия, которая следит за заявлениями российских спортсменов в СМИ и интернете. «Мы также предлагали украинской стороне и не только предлагали, но и просили предоставить нам их информацию о поведении таких спортсменов или чиновников», — отметил глава МОК. Он добавил, что высказавшиеся в поддержку России атлеты не смогут выступить на Олимпиаде.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским спортсменам будут не рады на летних Играх. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков раскритиковал МОК из-за отсутствия реакции на эти высказывания.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Дарья Коршунова
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