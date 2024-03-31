Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
1:1
Завершен
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|22-й тур
Наполи
0:3
Завершен
Аталанта
Италия - Серия А|30-й тур
Сочи
2:2
Завершен
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|22-й тур
Спартак
30 марта
17:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала. 5-й матч
Балтика
2:0
Завершен
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|22-й тур
Спартак М
0:0
Завершен
Урал
МИР Российская Премьер-лига|22-й тур
Вашингтон Кэпиталз
0:0
1-й период
live
Бостон Брюинз
НХЛ - регулярный чемпионат
01:58, 31 марта 2024Спорт

Мэр Парижа резко высказалась о россиянах на Олимпийских играх

Мэр Идальго: россиянам и белорусам будут не рады на летней Олимпиаде в Париже

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Российским и белорусским спортсменам будут не рады на летних Олимпийских играх в Париже. Об этом заявила мэр города Анн Идальго во время визита в Киев, пишет Le Monde.

«Я хочу сказать российским и белорусским атлетам, что им не будут рады в Париже», — резко высказалась Идальго, выразив при этом поддержку «изо всех сил» украинским спортсменам.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие специальную военную операцию (СВО), а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Илон Маск заявил об угрозе потери Черного моря Украиной

      Мэр Парижа резко высказалась о россиянах на Олимпийских играх

      Стало известно о взрывах в Хмельницкой области

      Мужчина ради развлечения надул друга промышленным феном через задний проход

      В Германии заявили о скором выходе России на оперативный простор под Авдеевкой

      В Израиле заявили о перехвате летевшей из Сирии «подозрительной воздушной цели»

      Стало известно о проблемах со здоровьем у звезды сериала «Воронины»

      Опасность атаки БПЛА объявили в Курской области

      В WhatsApp добавили новую функцию

      Пьяная пассажирка устроила стриптиз в самолете из Тбилиси в Москву

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше