В ОКР отреагировали на слова мэра Парижа о россиянах на Играх-2024

Поздняков осудил МОК за молчание в ответ на слова мэра Парижа о россиянах на ОИ

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в своем Telegram-канале отреагировал на слова мэра Парижа Анн Идальго о россиянах на ОИ-2024.

Глава ОКР осудил Международный олимпийский комитет (МОК) за молчание в ответ на высказывания Идальго. «Если город-организатор не готов принимать у себя спортсменов, получивших право участвовать в соревнованиях, то МОК должен как минимум перенести Игры в другое место», — заявил Поздняков.

По его мнению, не так важно, являются слова Идальго безответственным антироссийским лозунгом или ответственным официальным заявлением. «Сути это не меняет — даже полностью обезличенных спортсменов из нашей страны действительно видеть на Олимпиаде не хотят», — заключил он.

Ранее Идальго рассказала, что российским и белорусским спортсменам будут не рады на Играх. При этом она выразила поддержку «изо всех сил» украинским атлетам.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.