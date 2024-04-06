Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:48, 6 апреля 2024Россия

ВСУ обстреляли Брянскую область

Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли поселок Красный Бор в Брянской области

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок в Климовском районе Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, под удар попал поселок Красный Бор. «В результате обстрела один мирный житель получил легкое ранение. В настоящее время ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз.

От также заявил, что в поселке частично повреждены несколько жилых домовладений. В данный момент на месте прилетов работают оперативные и экстренные службы региона.

Материалы по теме:
Украинские беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан. По каким объектам пытались ударить ВСУ?
Украинские беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан. По каким объектам пытались ударить ВСУ?
2 апреля 2024
«Весь город — руины» Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
19 марта 2024
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
18 марта 2024

5 апреля ВСУ трижды обстреливали территорию Брянской области. Под атаку попало село Демьянки Стародубского муниципального округа, поселок Суземка, а также село Чуровичи Климовского района. При обстреле Суземки трое жителей получили легкие ранения.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев назвал Макрона спонсором теракта в «Крокусе»

      В России предложили оснастить электросамокаты чипами для контроля движения

      В Британии предсказали взятие Россией Часова Яра

      В Сочи расцвело дерево грешника

      Украину предупредили о риске остаться без помощи из-за разногласий в Конгрессе

      Медведев назвал Украину истинным организатором теракта в «Крокусе»

      Операторы связи начнут обслуживать всех абонентов в Оренбуржье в период ЧС

      В России ввели штрафы до миллиона рублей за спам-звонки

      «Крылья Советов» обыграли «Урал» в матче РПЛ

      МВД заинтересовалось изгоняющими дьявола из россиян «белой ведьмой» и ее мужем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше