ВСУ обстреляли Брянскую область

Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли поселок Красный Бор в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок в Климовском районе Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, под удар попал поселок Красный Бор. «В результате обстрела один мирный житель получил легкое ранение. В настоящее время ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз.

От также заявил, что в поселке частично повреждены несколько жилых домовладений. В данный момент на месте прилетов работают оперативные и экстренные службы региона.

5 апреля ВСУ трижды обстреливали территорию Брянской области. Под атаку попало село Демьянки Стародубского муниципального округа, поселок Суземка, а также село Чуровичи Климовского района. При обстреле Суземки трое жителей получили легкие ранения.

