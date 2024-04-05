Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:09, 5 апреля 2024Россия

ВСУ третий раз за день атаковали Брянскую область

Брянский губернатор Богомаз сообщил о третьей за день атаке со стороны Украины

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) третий раз за день атаковали Брянскую область. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, под атаку попало село Демьянки Стародубского муниципального округа. Пострадавших при обстреле нет, добавил глава области.

«В результате обстрела частично повреждены два административных здания, два жилых домовладения, хозпостройки. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он.

Материалы по теме:
Украинские беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан. По каким объектам пытались ударить ВСУ?
Украинские беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан. По каким объектам пытались ударить ВСУ?
2 апреля 2024
«Весь город — руины» Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
19 марта 2024
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
18 марта 2024

В этот же день стало известно, что трое жителей поселка Суземка Брянской области получили легкие ранения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины. Богомаз отметил, что гражданам оказывают необходимую медицинскую помощь. Затем ВСУ обстреляли село Чуровичи Климовского района, пострадавших при атаке не было.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили беспилотником по ЗАЭС

      Тряска прервала заседание ООН

      Модернизированные «Акации» и «Мста-С» поставили в войска

      На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

      В России отреагировали на новый удар ВСУ по Запорожской АЭС

      Мамаева показала архивное фото в молодости до изменений во внешности

      На Украине в уголовных преступлениях обвинили более 50 депутатов Рады

      На Украине предложили лишать свободы за отказ от медосмотра в военкоматах

      Еще одному фигуранту дела о теракте в «Крокусе» избрали меру пресечения

      Заключенные отсудили у тюрьмы право посмотреть на солнечное затмение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше