ВСУ третий раз за день атаковали Брянскую область

Брянский губернатор Богомаз сообщил о третьей за день атаке со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) третий раз за день атаковали Брянскую область. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, под атаку попало село Демьянки Стародубского муниципального округа. Пострадавших при обстреле нет, добавил глава области.

«В результате обстрела частично повреждены два административных здания, два жилых домовладения, хозпостройки. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он.

В этот же день стало известно, что трое жителей поселка Суземка Брянской области получили легкие ранения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины. Богомаз отметил, что гражданам оказывают необходимую медицинскую помощь. Затем ВСУ обстреляли село Чуровичи Климовского района, пострадавших при атаке не было.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.