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20:04, 7 апреля 2024Бывший СССР

Азербайджан обвинил Армению в обстреле

Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле села Шада

Фото: Stringer / Reuters

Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле Нахичеванской Автономной Республики. Как сообщает ТАСС, под удар попали позиции азербайджанской армии в селе Шада.

«7 апреля около 17:15 (16:15 по московскому времени — прим. «Ленты.ру») подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в районе Пашалы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Шада Шахбузского района Нахичеванской Автономной Республики», — сказано в сообщении.

В нем также отмечается, что подразделениями Вооруженных сил Азербайджана были приняты «адекватные ответные меры» в том направлении, откуда был нанесен удар.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян прокомментировал процесс заключения мирного договора с Азербайджаном. Он подчеркнул, что искренне верит в историческую возможность прийти к долговременному миру на Южном Кавказе, а сама Армения привержена мирной повестке.

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      Олег Давыдов
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