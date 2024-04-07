Азербайджан обвинил Армению в обстреле

Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле села Шада

Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле Нахичеванской Автономной Республики. Как сообщает ТАСС, под удар попали позиции азербайджанской армии в селе Шада.

«7 апреля около 17:15 (16:15 по московскому времени — прим. «Ленты.ру») подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в районе Пашалы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Шада Шахбузского района Нахичеванской Автономной Республики», — сказано в сообщении.

В нем также отмечается, что подразделениями Вооруженных сил Азербайджана были приняты «адекватные ответные меры» в том направлении, откуда был нанесен удар.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян прокомментировал процесс заключения мирного договора с Азербайджаном. Он подчеркнул, что искренне верит в историческую возможность прийти к долговременному миру на Южном Кавказе, а сама Армения привержена мирной повестке.