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04:10, 7 апреля 2024Бывший СССР

В Армении рассказали о невозможности договориться с Азербайджаном

Глава МИД Армении Мирзоян заявил о невозможности договориться с Азербайджаном
Арарат Мирзоян

Арарат Мирзоян. Фото: МИД России / РИА Новости

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян прокомментировал процесс заключения мирного договора с Азербайджаном. Об этом министр высказался в интервью Общественному телевидению Армении.

Мирзоян подчеркнул, что искренне верит в историческую возможность прийти к долговременному миру на Южном Кавказе. Он отметил, что Армения привержена мирной повестке.

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«По многим вопросам мы нашли общий язык. Но по двум важным пунктам сторонам не удается достичь согласия», — заявил глава МИД Армении.

Министр добавил, что спорные вопросы включают в себя взаимное признание территориальной целостности и открытие коммуникаций. Он выразил надежду, что в скором времени страны достигнут большего понимания по этим вопросам.

1 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян пошел навстречу властям Азербайджана и предложил убрать упоминания Нагорного Карабаха из Декларации независимости Армении.

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      Марина Совина
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