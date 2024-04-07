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11:32, 7 апреля 2024Бывший СССР

В России высказались о готовности Зеленского получать помощь в кредит

Депутат Чепа: помощь Украине в кредит затянет боевые действия

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Любая поддержка Киева лишь затянет боевые действия, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о готовности президента Украины Владимира Зеленского получать помощь со стороны Запада в кредит.

«Поставки оружия, поставки техники на Украину только задерживают по срокам исход ситуации, и это все понимают. Поэтому лозунг "биться до последнего украинца" в интересах США. Они не оставляют попытку истощить Россию, потому что попытка разорвать Россию в клочья в течение трех месяцев у них не получилась. Теперь они пытаются длительным способом истощать нашу экономику. Это у них тоже не получается. Они, к сожалению, не понимают, что экономика России становится на другие рельсы развития и идет поступательный темп ее развития и изменения. Они этого не видят и не понимают», — сказал депутат.

Зеленский как приспешник политики Запада выполняет их задачи, больше ничего. Поставки оружия только повлияют на лишние жертвы со стороны братского украинского народа

Алексей Чепадепутат Госдумы

Как заявил Зеленский в эфире телемарафона, американский Конгресс все равно одобрит помощь Украине. При этом политик отметил, что Киев согласился бы на любые условия. «Мы согласимся на любой вариант. Более того, если бы сегодня Украине предложили дать в кредит сегодня или бесплатно все через год, то мы бы сказали: "Только сегодня". Наш выбор один — выжить и победить. Мы это пробуем делать разными путями. Важно — чем быстрее, тем лучше», — добавил он.

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      Варвара Кошечкина
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