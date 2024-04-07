Дома у мэра французского города нашли 70 килограммов каннабиса

BFMTV: у мэра французского города Аваллон нашли дома 70 килограммов каннабиса

Сотрудники французской жандармерии нашли во время обыска не менее 70 килограммов каннабиса во флигеле дома у мэра города Аваллон Джамили Хабсауи. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По данным источника, операцию проводили в рамках кампании по борьбе с оборотом наркотиков. Ранее правоохранители выяснили, что брат мэра связан с торговлей запрещенных веществ. Хабсауи была избрана мэром Аваллона в 2021 году.

5 апреля бывший глава США Дональд Трамп призвал проверить действующего президента Джо Байдена на наркотики из-за странного поведения.

