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17:38, 7 апреля 2024Мир

Дома у мэра французского города нашли 70 килограммов каннабиса

BFMTV: у мэра французского города Аваллон нашли дома 70 килограммов каннабиса
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Christian Hartmann / Reuters

Сотрудники французской жандармерии нашли во время обыска не менее 70 килограммов каннабиса во флигеле дома у мэра города Аваллон Джамили Хабсауи. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По данным источника, операцию проводили в рамках кампании по борьбе с оборотом наркотиков. Ранее правоохранители выяснили, что брат мэра связан с торговлей запрещенных веществ. Хабсауи была избрана мэром Аваллона в 2021 году.

5 апреля бывший глава США Дональд Трамп призвал проверить действующего президента Джо Байдена на наркотики из-за странного поведения.

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      Илона Палей
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