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04:00, 5 апреля 2024Мир

Трамп призвал проверить Байдена на наркотики из-за странного поведения

Трамп: Байден появляется на публике под воздействием стимуляторов

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Бывший глава США Дональд Трамп обратил внимание на странное поведение действующего президента Джо Байдена, заподозрив его в приеме стимуляторов. Своими наблюдениями он поделился с радиоведущим Хью Хьюиттом, передает РИА Новости.

Политик отметил, что во время своего обращения «О состоянии союза» Байден казался бодрым, но к концу начал угасать. При этом, добавил он, обычно глава государства выглядит так, словно засыпает. «Очевидно, ему каким-то образом помогают», — заявил Трамп.

Он призвал проверить американского лидера на употребление наркотиков. «Не знаю, что он употребляет, но он был в экстазе», — утверждает экс-президент.

Ранее Байден во время посвященного Пасхе мероприятия в Белом доме обратился к «устричным кроликам» вместо пасхальных. Президент перепутал слова «Пасха» и «устрица», имеющие в английском языке схожее написание (англ. «Easter» и «oyster» соответственно).

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      Марина Совина
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