Эквадор объяснил причину задержания экс-президента в посольстве Мексики
МИД Эквадора: экс-президента Гласа задержали в посольстве из-за риска побега
Глава МИД Эквадора Габриэла Соммерфельд объяснила причину задержания экс-президента страны Хорхе Гласа в посольстве Мексики в Кито. Ее слова приводит РИА Новости.
«Решение президента было принято из-за реального риска неизбежного побега гражданина, который должен был предстать перед судом», — сообщила министр иностранных дел.
Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил главе МИД республики Алисии Барсене разорвать дипломатические отношения с Эквадором.
Такое решение принято после того, как полиция южноамериканской страны ворвалась в мексиканскую дипмиссию для задержания бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа, который «был беженцем и просил убежища из-за преследований и обвинения, с которыми он столкнулся».