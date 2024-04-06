Президент Мексики объявил о разрыве дипотношений с Эквадором после штурма посольства. Что произошло в дипмиссии?

Обрадор: Мехико остановит дипотношения с Кито после ареста Гласа в посольстве

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил главе МИД республики Алисии Барсене разорвать дипломатические отношения с Эквадором.

Такое решение принято после того, как полиция южноамериканской страны ворвалась в мексиканскую дипмиссию для задержания бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа, который «был беженцем и просил убежища из-за преследований и обвинения, с которыми он столкнулся».

Это вопиющее нарушение международного права и суверенитета Мексики, поэтому я поручил нашему министру выступить с заявлением по поводу этого авторитарного акта, действовать в рамках закона и немедленно объявить о приостановке дипломатических отношений с правительством Эквадора Андрес Мануэль Лопес Обрадор президент Мексики

Хорхе Гласа разыскивали по трем обвинительным приговорам

В 2021 году Национальный суд Эквадора приговорил бывшего вице-президента страны Хорхе Гласа к восьми годам тюрьмы по коррупционной статье. Дело касалось махинаций с контрактами на добычу нефтепродуктов.

Это был уже третий обвинительный приговор в отношении Гласа. В 2017 году, вскоре после того, как президент Ленин Морено отстранил его от должности, он был осужден на шесть лет тюрьмы по коррупционному делу, связанному со строительными фирмами.

Фото: Daniel Tapia / Reuters

Этот коррупционный скандал, известный как «дело Odebrеcht», стал одним из крупнейших в Латинской Америке. Тогда своей вины Глас не признал. В сентябре 2020 года ему дали еще восемь лет тюрьмы по делу о взяточничестве.

5 апреля правительство Мексики решило предоставить политическое убежище Гласу, который укрывался в посольстве этой страны в Кито, куда прибыл в декабре 2023 года.

Эквадор назвал штурм посольства Мексики защитой национального суверенитета

Как сообщила глава МИД Мексики Алисия Барсена, дипломаты посольства получили ранения и травмы в ходе штурма дипмиссии эквадорской полицией.

Дипломаты немедленно покинут Эквадор. Кроме того, Мексика обратится в Международный суд ООН с просьбой осудить Эквадор за нарушения международного права, пообещала министр.

Фото: Karen Toro / Reuters

В свою очередь, правительство Эквадора подтвердило задержание бывшего вице-президента Хорхе Гласа и назвало штурм мексиканской дипмиссии защитой национального суверенитета.

Мы защищаем национальный суверенитет, никакой безнаказанности... после злоупотребления иммунитетом и привилегиями, предоставленными дипломатической миссии, в которой находился Хорхе Глас, и предоставления ему дипломатического убежища, вопреки общепринятым правовым рамкам, был произведен его арест администрация президента Эквадора

В администрации президента добавили, что Эквадор «не позволит ни одному преступнику остаться безнаказанным», и подтверждают «уважение мексиканскому народу, который разделяет наши чувства в отношении борьбы с коррупцией, затрагивающей наши страны».