Президент Мексики объявил о разрыве дипотношений с Эквадором после штурма посольства. Что произошло в дипмиссии?
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил главе МИД республики Алисии Барсене разорвать дипломатические отношения с Эквадором.
Такое решение принято после того, как полиция южноамериканской страны ворвалась в мексиканскую дипмиссию для задержания бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа, который «был беженцем и просил убежища из-за преследований и обвинения, с которыми он столкнулся».
Это вопиющее нарушение международного права и суверенитета Мексики, поэтому я поручил нашему министру выступить с заявлением по поводу этого авторитарного акта, действовать в рамках закона и немедленно объявить о приостановке дипломатических отношений с правительством Эквадора
Хорхе Гласа разыскивали по трем обвинительным приговорам
В 2021 году Национальный суд Эквадора приговорил бывшего вице-президента страны Хорхе Гласа к восьми годам тюрьмы по коррупционной статье. Дело касалось махинаций с контрактами на добычу нефтепродуктов.
Это был уже третий обвинительный приговор в отношении Гласа. В 2017 году, вскоре после того, как президент Ленин Морено отстранил его от должности, он был осужден на шесть лет тюрьмы по коррупционному делу, связанному со строительными фирмами.
Этот коррупционный скандал, известный как «дело Odebrеcht», стал одним из крупнейших в Латинской Америке. Тогда своей вины Глас не признал. В сентябре 2020 года ему дали еще восемь лет тюрьмы по делу о взяточничестве.
5 апреля правительство Мексики решило предоставить политическое убежище Гласу, который укрывался в посольстве этой страны в Кито, куда прибыл в декабре 2023 года.
Эквадор назвал штурм посольства Мексики защитой национального суверенитета
Как сообщила глава МИД Мексики Алисия Барсена, дипломаты посольства получили ранения и травмы в ходе штурма дипмиссии эквадорской полицией.
Дипломаты немедленно покинут Эквадор. Кроме того, Мексика обратится в Международный суд ООН с просьбой осудить Эквадор за нарушения международного права, пообещала министр.
В свою очередь, правительство Эквадора подтвердило задержание бывшего вице-президента Хорхе Гласа и назвало штурм мексиканской дипмиссии защитой национального суверенитета.
Мы защищаем национальный суверенитет, никакой безнаказанности... после злоупотребления иммунитетом и привилегиями, предоставленными дипломатической миссии, в которой находился Хорхе Глас, и предоставления ему дипломатического убежища, вопреки общепринятым правовым рамкам, был произведен его арест
В администрации президента добавили, что Эквадор «не позволит ни одному преступнику остаться безнаказанным», и подтверждают «уважение мексиканскому народу, который разделяет наши чувства в отношении борьбы с коррупцией, затрагивающей наши страны».