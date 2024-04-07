Французский политик Филиппо: Запад отправляет украинцев на верную смерть

Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Запад отправляет украинцев на верную смерть, продолжая поставки военной помощи. Он уличил западных союзников Киева в истреблении граждан Украины в своей публикации в социальной сети X.

«Западные СМИ прямо говорят о военном коллапсе Украины и крахе [президента Украины Владимира] Зеленского. В таких условиях настаивать на продолжении финансирования и вооружения Украины — значит намеренно отправлять людей на верную смерть, — возмутился Филиппо.

Ранее Флориан Филиппо сообщил, что западные СМИ начали признавать возможный прорыв фронта на Украине войсками России. Таким образом он отреагировал на материал издания Politico, которое подтвердило серьезный риск обрушения фронта из-за мощи Вооруженных сил РФ.