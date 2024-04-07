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00:11, 8 апреля 2024Мир

Французский политик уличил Запад в истреблении украинцев

Французский политик Филиппо: Запад отправляет украинцев на верную смерть

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Запад отправляет украинцев на верную смерть, продолжая поставки военной помощи. Он уличил западных союзников Киева в истреблении граждан Украины в своей публикации в социальной сети X.

«Западные СМИ прямо говорят о военном коллапсе Украины и крахе [президента Украины Владимира] Зеленского. В таких условиях настаивать на продолжении финансирования и вооружения Украины — значит намеренно отправлять людей на верную смерть, — возмутился Филиппо.

Ранее Флориан Филиппо сообщил, что западные СМИ начали признавать возможный прорыв фронта на Украине войсками России. Таким образом он отреагировал на материал издания Politico, которое подтвердило серьезный риск обрушения фронта из-за мощи Вооруженных сил РФ.

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      Маргарита Пименова
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