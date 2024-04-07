Глава СКР взял на контроль дело о нападении на полицейских в Подмосковье

Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на полицейских в Подмосковье

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудников полиции в Подмосковье. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Глава СКР поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области предоставить доклад об установленных в ходе расследования обстоятельствах, дальнейшее расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

По данным СКР, 7 апреля прохожий обнаружил в рабочем поселке Фряново двух раненых сотрудников МВД в бессознательном состоянии. Одного из них спасти не смогли.

Сообщается, что полицейские ловили наркоторговца, в момент задержания он открыл огонь. В Подмосковье ввели план «Сирена».