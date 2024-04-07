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19:22, 7 апреля 2024Силовые структуры

Появились подробности нападения на полицейских в Подмосковье

«112»: попавшие под обстрел полицейские в Подмосковье ловили наркоторговца

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Полицейские, на которых напали в Подмосковье, караулили закладчика на границе Фряново и Черноголовки. Об этом сообщает «112» со ссылкой на источник.

Уточняется, что накануне сотрудники правоохранительных органов обнаружили тайник, в котором лежали около двух килограммов мефедрона. Оперуполномоченный и помощник участкового затаились поблизости, чтобы узнать, кто придет за наркотикам.

Когда они заметили дилера, попытались задержать его, но он открыл огонь.

Информацию о поимке наркоторговца также подтверждает Mash.

Как сообщалось ранее, в Подмосковье под обстрел попали двое полицейских, одного из них не удалось спасти, второй находится в реанимации. Подозреваемый был замечен на трассе М11 «Нева».

В Подмосковье ввели план «Сирена» и план «Перехват». На поиски нападавшего подняли весь личный состав подмосковного МВД.

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      Варвара Кошечкина
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