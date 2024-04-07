Напавшего на полицейских в Подмосковье заметили на трассе М11

Baza: напавший на полицейских в Подмосковье замечен на трассе М11

Подозреваемый в нападении на полицейских в Москве был замечен на трассе М11 «Нева». Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По информации издания, нападавший был один, он мог скрыться на черном мотоцикле. На трассе М11 его заметили около 18:00. На поиски преступника был поднят весь личный состав подмосковного МВД.

Ранее сообщалось, что нападение произошло в Ногинском районе Подмосковья. По предварительным данным, были ранены двое сотрудников полиции. Одного из них в последствии не удалось спасти.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.