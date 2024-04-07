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18:36, 7 апреля 2024Силовые структуры

В Подмосковье неизвестные напали на полицейских

На полицейских напали в Подмосковье, предварительно один из сотрудников не выжил

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Неизвестные напали на полицейских в Подмосковье, предварительно один из сотрудников не выжил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Неизвестные совершили нападение на сотрудников МВД в Ногинском районе Подмосковья и скрылись с места на мотоцикле», — рассказали представители полиции.

Предварительно сообщается, что несколько сотрудников правоохранительных органов могут быть ранены.

РБК со ссылкой на источник информирует, что в Подмосковье полиция объявила план «Сирена», который предполагает розыск и задержание вооруженных и других особо опасных преступников. Этот план был объявлен после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

3 апреля в Санкт-Петербурге неизвестные напали на юношу возле станции метро «Площадь Мужества» и выстрелили ему пять раз в спину из травматического оружия.

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      Лина Пивоварова
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