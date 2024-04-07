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00:15, 7 апреля 2024Мир

На митинге в Израиле автомобиль въехал в толпу

Полиция Израиля: на митинге в Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу

Фото: Matan Golan / Global Look Press

Автомобиль въехал в толпу протестующих в Тель-Авиве, три человека пострадали, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской полиции.

Как уточнили в правоохранительных органах, инцидент произошел рядом с местом проведения митинга за освобождение заложников, удерживаемых в секторе Газа. «Водитель задел трех человек и продолжал ехать, пока его не остановила полиция», — подчеркнули в пресс-службе.

Пострадавшим оказывается необходимая помощь. Водителя задержали, сейчас его опрашивает полиция.

1 апреля сообщалось, что в Израиле начались протесты, в рамках которых граждане призвали провести досрочные выборы для замены правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Тысячи протестующих вышли на улицы возле здания израильского парламента Кнессета в Иерусалиме.

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      Марина Совина
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