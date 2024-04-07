Израиль вывел войска с юга сектора Газа

Армия обороны Израиля заявила о выводе 98-й дивизии с юга сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на воскресенье, 7 апреля, вывела часть наземных войск с юга сектора Газа. Об этом со ссылкой на местную радиостанцию Kan пишет ТАСС.

Речь идет о 98-й дивизии, которая последние четыре месяца проводила военную операцию в Хан-Юнисе. По информации радиостанции, на данный момент остаются только 162-я дивизия и бригада «Нахаль», обеспечивающая безопасность коридора, который связывает Израиль с побережьем и разделяет сектор Газа посередине на две части.

В ЦАХАЛ заявили, что решение о выводе войск из анклава не связано с политическим давлением на Израиль, в том числе со стороны президента США Джо Байдена. Военные отметили, что основная «активность в Хан-Юнисе исчерпана», а самыми эффективными остаются точечные рейды после получения разведданных. Армия будет возвращаться в Хан-Юнис «по мере необходимости», а также продолжать и начинать операции в других районах, в том числе в Рафахе, добавила Kan.

Ранее сообщалось, что Байден поставил ультиматум премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. По данным портала Axios, американский лидер пригрозил перестать помогать Израилю, если он не изменит проведение операции в секторе Газа. Источники отмечали, что это был «самый жесткий» разговор Байдена с Нетаньяху «как по тону, так и по содержанию».