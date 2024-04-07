Молодые украинцы начали тратить деньги на взятки для военкоматов вместо клубов

The Times: молодым украинцам приходится копить деньги на взятки для ТЦК

Из-за изменений в законе о мобилизации молодые украинцы начали чаще копить и тратить деньги на взятки для территориальных центров комплектации (ТЦК), чем на ночные клубы. Об этом по итогам общения с киевской молодежью рассказали журналисты The Times.

«Перед лицом призыва молодежь Украины разрывается между борьбой и бегством. Планы по мобилизации еще полумиллиона военнослужащих не оставляют шансов скрыться тем, кто предпочитает держаться за подобие "нормальной" жизни», — говорится в публикации.

Отмечается, что, чтобы избежать сотрудников военкоматов, молодым людям приходится ездить между городами только по ночам, они также оказываются вынуждены постоянно проверять Telegram-каналы с информацией о том, где раздают повестки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании реестра военнообязанных. Согласно документу, туда будет вноситься данные мужчин и женщин от 18 до 60 лет.