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21:44, 7 апреля 2024Бывший СССР

На Украине призвали Зеленского молчать из-за реакции граждан на его речи

Дипломат Щербак: речи Зеленского о положении Украины вгоняют граждан в депрессию

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский должен перестать говорить о сложном положении страны, поскольку его заявления порождают пессимизм. С таким призывом к главе государства обратился экс-посол республики в США Юрий Щербак в эфире телеканала «Прямой».

Он отметил, что подобными высказываниями Зеленский пытается вызывать страх и тревогу у Запада, однако они негативно влияют на украинцев, которые и так подавлены. «Мы жаждем каких-то хороших новостей, а их все нет и нет», — посетовал дипломат.

По его мнению, жаловаться на тяжелую ситуацию украинскому лидеру стоит в личной беседе с главой США Джо Байденом. «Президент должен или молчать, или такие вещи публично не объявлять», — считает Щербак.

Ранее Зеленский предупредил, что Украина не сможет ни победить в конфликте с Россией, ни сохранить свою страну, если США перестанут ей помогать. Он также попросил лидеров общественного мнения на Западе активнее доносить до национальных правительств позицию Киева о проблемах финансирования Украины.

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      Марина Совина
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