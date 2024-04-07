Зеленский заявил о неспособности Украины сохранить страну без помощи США

Зеленский: без США нам будет трудно не только победить, а даже сохранить страну

Без военной помощи США Украина будет неспособна ни победить, ни сохранить свою страну. Об этом в ходе видео-встречи с послами благотворительной платформы UNITED24, запись которой опубликована в Telegram, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Без этой поддержки Конгресса нам будет трудно не только победить, а даже остаться. Поэтому важно вместе делать очень конкретные вещи», — сказал глава украинского государства.

Он также обратился к участникам видео-встречи и призвал лидеров общественного мнения на Западе активнее доносить до национальных правительств позицию Киева о проблемах финансирования Украины.

Ранее Зеленский пообещал отреагировать на российские атаки по объектам Вооруженных сил Украины под Харьковом. По его словам, Киев даст «конкретный и справедливый» ответ Москве.