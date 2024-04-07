Зеленский пообещал ответ на российские атаки по объектам ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале пообещал ответ на российские атаки по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом.
По словам главы страны, Украина даст России «конкретный и справедливый» ответ на удары по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.
Зеленский также указал, что провел разговор с главой Службы безопасности Украины (СБУ) Василием Малюком (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), руководителем Главного управления разведки (ГУР) страны Кириллом Будановым (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), министром внутренних дел Игорем Клименко по поводу ударов Российской армии по Харькову и восточным регионам Украины.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил о масштабных разрушениях энергосистемы города, из-за этого власти города были вынуждены ввести жесткие графики отключений электроэнергии.