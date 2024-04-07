Власти Харькова заявили о масштабных разрушениях энергосистемы города

Мэр Харькова Терехов заявил о масштабных разрушениях энергосистемы города

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о масштабных разрушениях энергосистемы города, из-за этого власти города были вынуждены ввести жесткие графики отключений электроэнергии. Его слова передает Telegram-канал украинского издание «Страна.ua»

«Сейчас заживлена критическая инфраструктура. Даем свет в жилые дома по графикам, но часто они не выдерживаются, потому что не хватает напряжения», — пожаловался глава города, добавив, что в Харькове частично работает электротранспорт.

Кроме того, администрации областной столицы удалось запустить работу метро. Интервалы прибытия поездов составляют 10-12 минут в час пик и 20 минут — в остальное время. На маршруты вышли троллейбусы с автономным ходом, а также муниципальные автобусы.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удар по складу топлива и горюче-смазочных материалов в Харькове, а также поразили топливные ангары в районе аэропорта. Об этом рассказали представители российского подполья.