Новый президент Словакии рассказал об изменении политики в отношении ЕС и США

Новый президент Словакии Пеллегрини: страна станет более независимой в решениях

Словакия сохранит уровень взаимодействия с Брюсселем и Вашингтоном, но станет более независимой в принятии решений. Об изменении политики Братиславы в отношении США и ЕС рассказал новый президент республики Петер Пеллегрини, передает РИА Новости.

«Я могу гарантировать всем гражданам Словакии, что республика твердо закреплена в Европейском союзе и НАТО. Никто не может изменить курс нашей внешней политики, но я подтверждаю, что в этих организациях мы должны действовать более независимо, нужно, чтобы наш голос слышали», — передаются в публикации слова политика.

Он добавил, что страна должна начать «смотреть во все стороны».

7 апреля Пеллегрини победил во втором туре президентских выборов в Словакии, набрав 53,12 процента голосов. Его оппонент Иван Корчок набрал 46,87 процента.