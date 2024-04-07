Пеллегрини победил на выборах президента Словакии

Глава словацкого парламента Петер Пеллегрини победил на выборах президента

Глава словацкого парламента Петер Пеллегрини, который выступал против поставок оружия Украине, победил на выборах президента Словакии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Государственной комиссии по выборам и контролю за финансированием политических партий Эдуарда Бурду.

Оглашая официальные результаты второго тура выборов президента, который состоялся 6 апреля, Бурда сообщил, что Пеллегрини набрал 53,12 процента голосов.

Известно, что избирательным правом в Словакии обладают порядка 4,3 миллиона граждан. При этом явка в первом туре, который прошел 23 марта, составила 51,91 процента. Во втором туре проголосовали 61,14 процента граждан.

Ранее экс-глава МИД Словакии Иван Корчок признал поражение на выборах президента Словакии. Он отметил, что разочарован. Однако политик заявил, что он спортсмен, поэтому умеет с достоинством принимать поражение.