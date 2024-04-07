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11:55, 7 апреля 2024Мир

Пеллегрини победил на выборах президента Словакии

Глава словацкого парламента Петер Пеллегрини победил на выборах президента

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Глава словацкого парламента Петер Пеллегрини, который выступал против поставок оружия Украине, победил на выборах президента Словакии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Государственной комиссии по выборам и контролю за финансированием политических партий Эдуарда Бурду.

Оглашая официальные результаты второго тура выборов президента, который состоялся 6 апреля, Бурда сообщил, что Пеллегрини набрал 53,12 процента голосов.

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Известно, что избирательным правом в Словакии обладают порядка 4,3 миллиона граждан. При этом явка в первом туре, который прошел 23 марта, составила 51,91 процента. Во втором туре проголосовали 61,14 процента граждан.

Ранее экс-глава МИД Словакии Иван Корчок признал поражение на выборах президента Словакии. Он отметил, что разочарован. Однако политик заявил, что он спортсмен, поэтому умеет с достоинством принимать поражение.

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      Екатерина Ештокина
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