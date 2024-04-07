Экс-глава МИД Словакии Корчок признал поражение на выборах президента Словакии

Экс-глава МИД Словакии Иван Корчок признал свое поражение на выборах президента страны и поздравил с избранием главой государства спикера Национального совета Словакии, лидера партии «Голос — социальная демократия» Петера Пеллегрини, сообщает ТАСС.

«Я разочарован», — признался он.

Однако политик заявил, что он спортсмен, поэтому умеет с достоинством принимать поражение. Он выразил надежду, что Пеллегрини будет «суверенным президентом», который сможет правильно отстаивать интересы Словакии.

Тем не менее, он считает, что финансирование кампании соперника не было прозрачным. Корчок отметил, что не простит его сторонникам распространения лживой информации о том, что он является сторонником войны. Помимо этого, экс-глава МИД призвал к защите демократии в Словакии.

Ранее стало известно, что выступающий против поставок оружия Украине глава парламента Словакии Петер Пеллегрини заявил, что республика будет на стороне мира, а не войны.