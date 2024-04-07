Опасность атаки беспилотников второй раз за день объявили в Белгородской области

В Белгородской области второй раз за день объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) второй раз за день объявили в Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.

Жителей области призвали быть бдительными.

Ранее опасность атаки БПЛА в регионе объявляли в 15:27 (мск), через два часа ее отменили.

Режим воздушной опасности в воскресенье, 7 апреля, ранее ввели в Липецкой области.