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21:41, 7 апреля 2024Бывший СССР

Число жертв взрыва на стрельбище в Тбилиси увеличилось

МВД: число жертв взрыва на стрельбище Battleground в Тбилиси увеличилось до трех

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Число жертв взрыва на территории частного стрельбища Battleground в Тбилиси увеличилось до трех. Об этом сообщает МВД Грузии.

Уточняется, что два человека погибли на месте происшествия, третий скончался в больнице. Один из погибших являлся сотрудником МВД, отметили в ведомстве. В настоящее время в больнице находятся трое раненых.

Взрыв произошел 7 апреля на территории стрельбища, расположенного на улице Бочорма. Причины произошедшего на данный момент не известны, проводится расследование. На месте происшествия работают пожарные, правоохранители, а также сотрудники службы исследования взрывчатых веществ.

В марте в жилом доме на улице Самтреди №2 в районе Дидубе в Тбилиси произошел взрыв, в результате эвакуировали 93 семьи. Администрация Дидубийского района разместила эвакуированных жителей в гостиницах.

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      Марина Совина
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