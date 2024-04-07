В российском регионе сообщили о падении беспилотника

В Матвееве Кургане Ростовской области упал беспилотник самолетного типа

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа упал в Матвееве Кургане Ростовской области 7 апреля. Об этом сообщила пресс-служба губернатора российского региона, пишет ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что на борту беспилотника не было обнаружено взрывных устройств. Подробностей произошедшего он не привел.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за ночь и утро 5 апреля средства противовоздушной обороны перехватили над Ростовской областью 44 беспилотника. По неподтвержденной информации, целью дронов мог быть аэродром в Морозовске, в сторону которого они направлялись.

Позднее губернатор региона Василий Голубев рассказал, что на месте падения беспилотника возле аэродрома в Морозовском районе Ростовской области произошел взрыв. По его словам, пострадали восемь человек, которые выполняли следственные действия на месте падения беспилотника.