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05:10, 7 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно об обесточенной военной части ВСУ под Одессой

Подполье обесточило военную часть ВСУ под Одессой
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Globallookpress.com

Пророссийское подполье уничтожило электрический распределительный щит, обесточив военную часть Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Авангард, а также производство беспилотников для ВСУ в Хлебодарском под Одессой. Об этом рассказал координатор николаевского подподполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.

«В Авангарде в военной части номер А1620 сейчас без света. Работа проведена красиво, горело ярко», — указал военный. Лебедев считает, что основной целью было обесточить военную часть и цех, где шло производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Хлебодарске.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал отсутствие у ВСУ снарядов для контрнаступления. Украинский лидер добавил, что ВСУ пытаются восполнить дефицит артиллерийских снарядов ВСУ с помощью беспилотников.

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      Марина Совина
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